Untreueverdacht gegen Landeshauptmann Kaiser

In Kärnten bahn sich der nächste Prozess gegen einen hochrangigen Politiker an: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft prüft derzeit eine Anklage gegen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ)! Es geht dabei um Zahlungen des Landes an die Werbeagentur Top Team Ende 2009. Die Agentur gehörte damals der Kärntner SPÖ. Nach einem der "Krone" vorliegenden Bericht schaut es für Landeshauptmann Peter Kaiser und die SPO nicht allzu gut aus - der Untreueverdacht wird als "begründet" angesehen.