Unsere Skifahrer als die Retter der Nation

1. Staaten brauchen Symbole ihrer Einigkeit. Dazu gehören natürlich Dinge wie Fahne und Bundeshymne. Noch besser für die nationale Identität eignen sich allerdings Sporterfolge. Solche sind für das kleine Österreich im Fußball schwierig und bei Olympischen Sommerspielen fast unmöglich. Also müssen die Skifahrer vor Millionen Fernsehzuschauern zum Retter der Nation werden.

2. Zugleich sind wir beim Nationalstolz echte Champions. Dieser ist nach Umfragedaten fast nirgendwo in Europa stärker ausgeprägt als in Österreich und auf der ganzen Welt auch nur in wenigen Ländern wie den USA mehr verbreitet als unter Österreichern. Zur Befriedigung unseres Nationalstolzes werden Skistars wie Anna Veith oder Marcel Hirscher sehr rasch zu Helden gemacht. Wir vergessen dabei aber gerne, dass der Fußballsport überall verbreitet ist und es im Skifahren lediglich in ein paar wenigen Ländern professionelle Nationalmannschaften gibt. Die Konkurrenz ist also geringer.

3. Würden uns Skirennen weniger interessieren als früher, leidet womöglich das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Die Gründe sind zum Teil geschichtlich: Im Jahr 1918 wurden wir zum fast bedeutungslosen Kleinstaat. Bei der Neuordnung des Kontinents hieß es abfällig: "Der Rest ist Österreich!" Sowohl damals als auch nach dem Anschluss an Deutschland 1938 und der Schreckensherrschaft der Nazis bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs gab es erhebliche Zweifel an der Überlebensfähigkeit des Landes. Wir brauchten etwas, womit wir weltweit kein Anhängsel mit Minderwertigkeitskomplex sind, sondern führend. Gut also, dass es da neben der Staatsoper und den Mozartkugeln die ebenso friedlichen und süßen Skifahrer gibt.

Foto: AP/Roland Zak, thinkstockphotos.de, C. Wöckinger

4. Gefährlich wird die Sache nur, wenn unser Selbstwert wirklich davon abhängt, ob Anna Veith oder Marcel Hirscher siegen oder ausfallen. Ein "Einfädler" oder eine am Sonntag durchaus mit Riesenvorsprung mögliche Goldmedaille für den Norweger Henrik Kristoffersen soll nicht die gute Stimmung und schon gar nicht den Zukunftsoptimismus in ganz Österreich zerstören. Ein wenig ist das aber freilich so. Als die Schweizer zu Zeiten von Pirmin Zurbriggen und Vreni Schneider die Skiszene beherrschten, empfanden das Pseudo- Anhänger des rot- weiß- roten Teams als am Rande der Staatskrise. Echte Fans stehen geschlossen hinter Dauerzweiten und Verlierern, ohne das große Elend und Ende Österreichs zu betrinken.

5. Seltsam ist auch die Atempause für die Politiker, sobald Skirennen stattfinden. Da müssen sich alle Politiker kameragerecht beim Anfeuern zeigen und nachher mit Presseaussendungen gratulieren. Sie tun das nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil es offenbar jede Menge Österreicher gibt, die sich dafür mehr interessieren als für sachliche Diskussionen über die Arbeit von Regierung und Opposition.

Bundeskanzler Christian Kern mit Arnold Schwarzenegger bei der Abfahrt in Kitzbühel Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL

6. Neu ist das übrigens keineswegs. Als im Jahr 2009 Hermann Maier als Skifahrer der Nation zurücktrat, stellte der damalige Bundeskanzler Werner Faymann zeitgleich ein Projekt Österreich 2020 vor. Vizekanzler Josef Pröll hielt eine Rede zu den Perspektiven der Nation. Über den politischen Blick in die Zukunft wollten viele Medien nicht im Detail debattieren, sekundengenaue Rückblicke auf die Maier'sche Erfolgszeit hatten und haben Hochsaison.

7. Die "Mensch, Hermann!"- Euphorie sollte nicht zur Verstärkung des Wir- Gefühls durch Vorurteile führen. Bei allem Stolz auf Maier, Hirscher, Veith & Co. darf der nationale Schulterschluss keine Sportler aus anderen Ländern zu Feindbildern machen. Zum Glück sind Henrik Kristoffersen oder Abfahrtssieger Beat Feuz dafür zu sympathisch. Als aber vor vielen Jahrzehnten der heimische Skisport ein bisschen in der Krise war, tat man sich schwer mit der Anerkennung, dass die anderen schlicht und einfach besser fuhren. Alberto Tomba alias "la Bomba" etwa wurde geliebt, doch davor gab es Verschwörungstheorien über angeblich hinterhältige Italiener mit Wunderwachs.

8. Genauso sollte Österreich in immer wieder aufflammenden Dopingdebatten mit Schuldzuweisungen an andere Staaten vorsichtig sein. Gleichzeitig mit der Ski- WM findet ja derzeit in Hochfilzen die Weltmeisterschaft im Biathlon statt. Dort gab es bei den Kasachen eine Razzia und waren die Russen längst überführt. Doch mindestens im nordischen Skisport handfest bewiesen ist olympisches Doping der Österreicher bei den Spielen von 2002 bis 2014. Was wir daher als Moral aus der Geschichte von Ski- Weltmeisterschaften lernen können? Das hat der französische Schriftsteller Romain Gary gut erklärt: "Patriotismus ist Liebe zu den seinen, Nationalismus Hass auf die anderen." Sind wir also auf vernünftige Art patriotisch und niemals nationalistisch.

Peter Filzmaier, Kronen Zeitung