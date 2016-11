UNO verschärft erneut Sanktionen gegen Nordkorea

Der UNO- Sicherheitsrat hat die Sanktionen gegen Nordkorea als Reaktion auf dessen jüngsten Atomtest verschärft. Das höchste UN- Gremium votierte am Mittwoch in New York einstimmig für die neuen Strafmaßnahmen. Generalsekretär Ban Ki Moon bezeichnete die neue Resolution, die die sechste dieser Art seit 2006 ist, als "starken Schritt" in dem andauernden Konflikt.