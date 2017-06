UNO- Bericht: 28.800 neue Flüchtlinge jeden Tag

Die Bilder von Menschenschlangen an der Grenze, überfüllten Asylunterkünften und Verzweifelten an geschlossenen Grenzübergängen sind aus der Berichterstattung verschwunden, doch das Problem ist keineswegs behoben. 65,5 Millionen Menschen waren 2016 weltweit auf der Flucht, diese Zahl war noch nie so hoch. Mehr als die Hälfte davon, 51 Prozent, sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

75.000 Kinder sind ohne Eltern unterwegs

Gerade Familien nehmen größte Gefahren in Kauf, um ihre Kleinen vor Krieg, Gefechten, Gewalt und Verfolgung zu retten. Zudem sind 75.000 Kinder sogar ohne Eltern unterwegs, teils, weil sie auf der Flucht getrennt wurden oder weil die Eltern, wenn sie Menschenschmuggler bezahlten, nur Geld für die Kinder hatten.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Die meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien - 5,5 Millionen Menschen haben aufgrund der Terrormiliz Islamischer Staat ihr Zuhause verlassen. Die zweitgrößte Gruppe kommt aus Afghanistan (2,5 Millionen). Am rasantesten verschärfte sich die Krise aber in Südsudan. 2016 waren schon zwölf Prozent der zwölf Millionen Einwohner des jungen Landes wegen des dort herrschenden Bürgerkrieges auf der Flucht, inzwischen sind es schon 17 Prozent. Die selbst bitterarmen Nachbarländer können den Ansturm kaum bewältigen.

Entwicklungsländer leiden mehr unter Flüchtlingsansturm

2016 weltweit die meisten Flüchtlinge, 2,9 Millionen. Der Libanon hat gemessen an der eigenen Bevölkerung den meisten Menschen Zuflucht geboten. In dem Land am Mittelmeer, kaum größer als Kärnten, war jeder sechste Bewohner Flüchtling. Pakistan beherbergte 1,4 Millionen Geflüchtete, Iran und Uganda je fast eine Million, Äthiopien fast 800.000, Jordanien fast 700.000. 84 Prozent der Vertriebenen sind in Entwicklungsländern. "Dies ist keine Krise der reichen Welt, sondern eine Krise der Entwicklungsländer", betont der Chef des UNO- Flüchtlingswerks (UNHCR), Filippo Grandi.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Wie die EU die Flüchtlingskrise meistert

Europa hat nach dem Flüchtlingschaos 2015 reagiert. Grenzschließungen und Zäune auf der Balkanroute haben die Zahl der Asylsuchenden ebenso nach unten gedrückt wie der Flüchtlingspakt mit der Türkei. Außerdem wurde die EU- Grenzschutzagentur Frontex ausgebaut, damit sie Länder an den Außengrenzen der Europäischen Union künftig besser vor ungewollter Migration schützen helfen kann. Pläne von Außenminister Sebastian Kurz, die Flüchtlingsroute über das Mittelmeer zu schließen , stießen zuletzt in der EU nicht auf großes Wohlwollen.

Foto: AP

Es wurden zuletzt auch Migartionspartnerschaften geschlossen, um die Flüchtlingswelle zu stoppen - als Musterschüler gilt Niger. Das Transitland in Westafrika habe den Grenzschutz und den Kampf gegen Schleuser verstärkt. Dafür bekommt es Unterstützung für die Landwirtschaft, bei beruflicher Ausbildung und Jugendbeschäftigung. Weniger Fortschritte gibt es in Nigeria, Mali, Senegal und Äthiopien.