Universität rät Studentinnen zu tiefem Auschnitt

Eine Universität in Belgien forderte Studentinnen auf, mit einem tiefen Ausschnitt zur Abschlussfeier zu erscheinen. Ein Facebook- Kommentar mit einem Auszug aus der E- Mail sorgte für so viel Empörung in sozialen Netzen wegen dieser sexistische Kleidervorschrift, dass sich die Hochschule schließlich öffentlich entschuldigte.