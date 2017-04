United Airlines: Passagier erhält Entschädigung

Die US- Fluggesellschaft United Airlines hat mit einem gewaltsam aus einer Maschine geworfenen Passagier einen Vergleich geschlossen. Es sei eine gütliche Einigung erzielt worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Über die Höhe einer Zahlung wurde nichts bekannt. Der Anwalt des Passagiers erklärte, die Fluggesellschaft habe die volle Verantwortung für den Vorfall an Bord der Maschine übernommen. United bestätigte eine "gütliche Einigung" mit dem Kunden.