"Unislamisches Sitzen": Diplomat in Ankara gerügt

In Frankreich herrscht seit dem Vorfall am 23. April Kopfschütteln, zumal es ja auch das erste Mal war, dass ausländische Diplomaten auf nicht korrekten Sitzen im türkischen Parlament hingewiesen wurden. Er könne sich an keinen solchen Vorfall erinnern, sagte der Botschafter eines anderen EU- Mitgliedsstaates gegenüber dem deutschen "Tagesspiegel".

Zeigen der Schuhsohlen ist für Muslime eine Beleidigung

Neben Fries wurden auch andere ausländische Gäste im Parlament gebeten, sich "ordentlich" hinzusetzen. Das Problem waren nicht die Beine der Betroffenen, sondern vielmehr ihre Schuhsohlen, die dadurch sichtbar waren. Für gläubige Muslime gelten Schuhsohlen als Inbegriff der Unreinheit. Es gilt als enorme Beleidigung, wenn man dem Gegenüber seine Schuhsohlen zeigt. Als besonderes Zeichen der Verachtung galt es, als im Jahr 2003 nach dem Sturz des Saddam- Regimes im Irak die monumentale Statue von Saddam Hussein mit Schuhen beworfen wurde. Auch der ehemalige US- Präsident George W. Bush wurde während einer Pressekonferenz im Jahr 2008 Opfer eines Schuhwurfes, als er in Bagdad eine Pressekonferenz hielt.

Wenn man sich Bilder von muslimischen Regierungs- und Staatschefs ansieht, die andere Staatsgäste empfangen, dann sieht man sie zumeist breitbeinig sitzen. Dies gilt laut der Wiener Managementberaterin Barbara Eichberger in unseren Kulturkreisen als machohaft und vulgär. Tatsächlich aber gehe es um die Macht. "Je mehr Platz ein Mensch einnimmt, um so höher ist der Status, den er sich zumisst oder den er signalisieren möchte", erklärte Eichberger in einem Gespräch mit dem "Tagesspiegel". Es gilt: Je breiter und stabiler eine Sitzhaltung, desto höher der Rang.

Erdogan mit Präsident Wladimir Putin während eines Staatsbesuchs in Moskau Foto: APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV

Doch warum wird plötzlich im türkischen Parlament so sehr auf die Sitzhaltung geachtet? Hat das mit der fortschreitenden Islamisierung durch Präsident Recep Tayyip Erdogan zu tun? Das Parlament galt als eine der Säulen der säkularen türkischen Republik (strenge Trennung von Kirche und Staat, Anm.) unter Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. 1935 zogen die ersten weiblichen Abgeordneten ins Parlament ein und saßen ohne Kopftuch und sogar mit überschlagenen Beinen wie ihre männlichen Kollegen im Plenarsaal. Diese Zeiten dürften vorbei sein.