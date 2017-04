Ungünstiger Cup- Finaltermin: ÖFB rechtfertigt sich

Der ÖFB rechtfertigte die Ansetzung in einer Mitteilung. Die Übertragung im Hauptabendprogramm sei "von hoher Bedeutung, um eine größtmögliche TV- Präsenz und werbliche Attraktivität zu gewährleisten". Außerdem wollte man den Termin mit Blick auf das WM- Qualifikationsspiel der ÖFB- Auswahl am 11. Juni in Irland nicht weiter nach hinten verschieben. Zuletzt stellten Rapid (Louis Schaub) und Salzburg (Valentino Lazaro, Stefan Lainer) allerdings insgesamt nur drei Teamspieler.

Der 3. Juni sei wegen des Champions- League- Finales, der 2. Juni "aus diversen Gründen" nicht als Final- Tag realisierbar gewesen. Im Zuge der Ligenreform beschloss das ÖFB- Präsidium, das Cup- Finale zukünftig an einem fixen Termin - 30. April abends oder 1. Mai nachmittags - auszutragen und damit familienfreundlicher zu gestalten. 2018 und 2019 findet das Finale jeweils am 1. Mai statt.

Das Stadion in Klagenfurt verfügt theoretisch über eine Kapazität von 30.422 Besuchern. Selbst bei ausverkauftem Haus dürfte die Zuschauerzahl aber unter 30.000 liegen, etwa weil Pufferzonen zwischen den Fan- Lagern eingerichtet werden müssen. Bisher fanden vier Cup- Endspiele in der Kärntner EURO- 2008- Arena statt. Am mit Abstand besten besucht war der 1:0- Final- Triumph von Sturm Graz gegen den SC Wiener Neustadt am 16. Mai 2010, als 28.000 Zuschauer im Wörthersee- Stadion zu Gast waren.