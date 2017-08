Ungewöhnliche Wolke sorgt für Staunen im Netz

Gemacht und auf Instagram veröffentlicht hat die Aufnahmen Joao Paulo Magalhaes am vergangenen Donnerstag, als er sich frühmorgens gerade an einer Tankstelle in Teixeira de Freitas, im Süden des Bundesstaates Bahia, befand. Die Wolke habe sich ziemlich schnell aufgelöst, das ganze Spektakel habe lediglich fünf Minuten gedauert, sagt er. Laut Angaben von Experten handelt es sich dabei um eine Staubwolke.

Welch ungewöhnliches Aussehen Wolken annehmen können, zeigt auch eine Aufnahme, die der Verfasser dieser Zeilen am 6. August nahe der italienischen Gemeinde Misano Adriatico kurz vor einem nahenden Gewitter aufgenommen hat. Sie hatte - just am Jahrestag des Atombombenabwurfes auf die japanische Stadt Hiroshima - die Form eines Atompilzes …

Foto: Wilhelm Eder