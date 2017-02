Ungarn wirft Österreich "illegale Abschiebung" vor

Ungarn wirft Österreich vor, 58 Flüchtlinge, die in Österreich aufgegriffen wurden, "illegal" über die Grenze nach Ungarn zurück geschoben zu haben. "Gemäß den Schengen- Regeln können derartige Abschiebungen nur in Absprache mit den ungarischen Behörden erfolgen", sagte der Leiter der Grenzschutz- Abteilung der ungarischen Polizei am Montag im staatlichen ungarischen Fernsehen.