Ungarn stimmen über EU- Flüchtlingspolitik ab

Die rechtskonservative Regierungspartei Fidesz- MPSZ hatte das Referendum angestrengt, bei dem über folgende Frage abgestimmt werden soll: "Wollen Sie, dass die Europäische Union auch ohne Zustimmung des (ungarischen) Parlaments die verpflichtende Ansiedlung nichtungarischer Staatsbürger in Ungarn vorschreiben kann?".

"EU hat Massen unglücklicher Menschen nach Europa eingeladen"

Orban wirbt schon seit Monaten für ein Nein beim Referendum und warnt unter anderem davor, dass mit Flüchtlingen "Terroristen" ins Land kommen könnten. Orban betonte, die Flüchtlingspolitik Brüssels habe Schuld an der Lage, da sie "Massen unglücklicher Menschen nach Europa eingeladen hat". Der rechtskonservative Politiker warnte daher vor einer "tatsächlichen Völkerwanderung" nach Europa, da in Afrika viele Millionen Migranten auf ein besseres Leben in Deutschland, Österreich oder Schweden hofften.

Umfragen rechnen mit Mehrheit für Nein

Sämtliche Umfragen rechnen mit einer Mehrheit für ein Nein zur EU- Flüchtlingspolitik. Die Wahlbeteiligung muss allerdings bei mindestens 50 Prozent liegen, damit der Volksentscheid gültig ist. Laut Umfragen ist offen, ob die Teilnahme von 50 Prozent und einer Stimme erreicht werden kann. Die Wahllokale sind von 6 bis 19 Uhr geöffnet. Ein erstes inoffizielles Ergebnis wird gegen 22.00 Uhr erwartet.

Flüchtlinge durchbrechen einen Grenzzaun zwischen Serbien und Ungarn. Foto: AFP

Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung vor, mit ihrer Kampagne gezielt Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Derzeit gibt es eine geltende EU- Flüchtlingsquote über die Umverteilung von insgesamt 160.000 über Italien und Griechenland eingereisten Asylwerbern. Diese wird jedoch von keinem einzigen EU- Land eingehalten.

Der ungarische Schriftsteller Rudolf Ungvary warf Orban in einem Interview am Samstag rassistische Demagogie vor. In der Werbung für ein Nein würden Fakten völlig verzerrt, sagte Ungvary dem Sender Deutschlandradio Kultur. Es werde getan, als würde Ungarn von Hunderttausenden Einwanderern überflutet, obwohl es nur um 1300 Menschen gehe. Das sei im Grund genommen "rassistische Demagogie", bei der total gelogen werde.

Angebliche Abmachung zwischen Orban und Merkel

Ungarische Medien berichteten unterdessen über eine angebliche geheime Abmachung Orbans mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Laut der Tageszeitung "Magyar Nemzet" soll die ungarische Regierung Merkel nach dem Referendum einen "Abstriche an ihrer flüchtlingsfeindlichen Rhetorik" vornehmen und in EU- Fragen konstruktiver sein. Im Gegenzug habe Berlin Budapest Unterstützung bei EU- Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn zugesagt, die etwa den Ausbau des AKW Paks und die Eisenbahnlinie Budapest- Belgrad behindern könnten.

In der Öffentlichkeit wurde Freundschaft zelebriert, hinter verschlossenen Türen Tacheles geredet. Foto: APA/EPA/TIBOR ILLYES