Ungarn sperrt jetzt alle Asylwerber in Lager ein!

Die Gesetzesänderung wurde mit 138 zu sechs Stimmen bei 22 Enthaltungen angenommen. Die neue Regelung wird für alle derzeit in Ungarn lebenden Flüchtlinge und alle zukünftig eintreffenden gelten. Derzeit leben nach Angaben der Regierung 580 Flüchtlinge in dem Land.

Asylantrag darf nur in Transitzone gestellt werden

Die Zwangsunterbringung gilt bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Asylantrag. Bis dahin könne die Transitzone nur in Richtung Serbien verlassen werden, hieß es. Das Gesetz sieht auch vor, dass Asylanträge ausschließlich in der Transitzone gestellt werden können.

Einspruchsfristen verkürzt, Verfahren beschleunigt

Um die Asylverfahren zu beschleunigen, wird die Einspruchsfrist gegen einen abgelehnten Antrag auf drei Tage verkürzt. Die Behörde müsse den Einspruch innerhalb von drei Tagen an ein Gericht weiterleiten, dieses könne den Asylwerber persönlich in der Transitzone oder per Telefonleitung anhören. Zudem erhalten die Behörden das Recht zur Einstellung des Asylverfahrens, wenn sich der Asylwerber nicht äußert, keine Fingerabdrücke abgeben will oder sich nicht fotografieren lässt.

Foto: APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK, APA/AFP/DIMITAR DILKOFF

Zaun an Grenze zu Serbien wird verstärkt

Ungarn hatte schon im Vorjahr seine Asylgesetze massiv verschärft. So wurden illegale Grenzübertritte zur Straftat gemacht und das Stellen von Asylanträgen an der Grenze strikt kontingentiert. Jüngst beschloss das Land auch eine Verstärkung seines Zaunes an der Grenze zu Serbien , weil es weiterhin zur illegalen Einreise zahlreicher Migranten mit Schleppern kommt.

Ungarns Grenzzaun zu Serbien nahe der Ortschaft Asotthalom Foto: AFP/Attila Kisbenedek

EU- Kritik an harter Linie Orbans

Orban verfolgt eine Politik der strengen Abschottung gegenüber Flüchtlingen. Er nimmt dabei auch bewusst Konflikte mit der EU in Kauf, der die harte Linie der Regierung in Budapest zu weit geht.

Anfang Oktober war Orban mit seinem umstrittenen Referendum zur Verteilung von Flüchtlingen in der EU gescheitert. Zwar stimmten damals 98,3 Prozent der Wähler gegen die EU- Flüchtlingsumverteilung und für Orbans Abschottungskurs, mit 39,9 Prozent Wahlbeteiligung wurde die erforderliche 50- Prozent- Marke jedoch klar verpasst.

UNHCR befürchtet psychologische Schäden bei Flüchtlingen

Die Vereinten Nationen zeigten sich über Organs neue Internierungspläne entsetzt. Mit dem Gesetz verletze Ungarn internationales und europäisches Recht, teilte das UNO- Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in einer ersten Reaktion mit. "Praktisch wird jeder Asylbewerber, darunter auch Kinder, lange Zeit in Schiffscontainern hausen müssen, die von hohem Stacheldraht umgeben sind", kritisierte das UNHCR. Das neue Gesetz werde eine furchtbare physische und psychologische Wirkung auf Menschen haben, die bereits viel Leid erfahren hätten.

Die Internierung von Flüchtlingen und Asylbewerbern sei nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen rechtlich möglich, so das Flüchtlingshochkommissariat. Alle Maßnahmen müssten außerdem stets der Lage angemessen sein. Für Kinder käme eine Internierung überhaupt nicht in Betracht, kritisierte das UNHCR den ungarischen Schritt.