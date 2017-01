Ungarn: Polizei fasst zwei Teenie- Dschihadistinnen

Die ungarische Polizei hat in der Nacht auf Freitag an einem Grenzübergang zu Serbien zwei Mädchen festgenommen, nach denen wegen Terrorverdachts gefahndet wurde. Laut Polizei handelt es sich um eine 18- jährige Belgierin und eine 19- jährige Französin, die in einem Bus von Wien in Richtung der bulgarischen Hauptstadt Sofia unterwegs waren. Eigentliches Ziel der Dschihadistinnen sei das IS- "Kalifat" gewesen.