Unfallopfer mussten verletzt in Wrack ausharren

Knapp eine Stunde lang haben drei verletzte Fahrzeuginsassen in der Nacht auf Freitag nach einem Unfall bei Ruden in Kärnten in ihrem Fahrzeugwrack ausharren müssen. Ihr Auto lag so versteckt unter einer Brücke, dass Feuerwehr und Rettung eine Zeit lang suchen mussten, bevor sie die Verletzten bergen konnten.