Unfalllenker (42) nach Horror- Crash in U- Haft

Es ist eher ungewöhnlich, dass nach einem Verkehrsunfall ein Fahrzeuglenker in U- Haft genommen wird. So geschehen jetzt allerdings in Salzburg: Nach einem schweren Crash mit einem Toten und vier Schwerverletzten am 20. Februar in Leogang wurde ein 42 Jahre alter Norweger - er ist der mutmaßliche Unfallverursacher - in Untersuchungshaft genommen, und zwar wegen Mordverdachts!