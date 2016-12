Unfall in Vbg: Lenkerin (21) beißt Unfallgegnerin

Die Ereignisse nahmen gegen 17 Uhr ihren Lauf, als die 21- Jährige in Feldkirch einen Sachschadenunfall verursachte. Mit der Fahrerin des anderen Wagens geriet sie dabei so heftig in Streit, dass sie die Frau biss, teilte die Polizei mit. Anschließend sprang die 21- Jährige in ihren Pkw und flüchtete. In der Nachbargemeinde Rankweil provozierte sie einen weiteren Unfall und machte sich erneut aus dem Staub.

Alkotest verweigert

Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug der 21- Jährigen von einer Polizeistreife in Hohenems entdeckt, die Anhaltesignale der Polizisten beeindruckten die Frau aber nicht. Erst unter Mithilfe weiterer Streifen gelang es, die schwer alkoholisierte Frau in ihrem mittlerweile stark beschädigten Auto auf der L190 in Richtung Dornbirn zu stoppen. Ein Alkotest wurde von der 21- Jährigen verweigert.