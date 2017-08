Unfall auf Sommerrodelbahn: 39- Jährige verletzt

Die 39- Jährige war am Nachmittag am "Maisiflitzer" gegen eine vor ihr stehende Rodel geprallt. Die Verletzte war nach dem Unfall ansprechbar und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Der vor der Frau fahrende Rodler fuhr nach dem Zusammenstoß weiter, bislang ist seine Identität unklar.

Bei jüngsten Unfällen stets Touristen beteiligt

Schon am 27. Juli, am 2. August und am 10. August war es zu Kollisionen auf der Strecke gekommen. Bei bei den jüngsten vier Unfällen am "Maisiflitzer" waren dabei stets Touristen aus dem arabischen Raum beteiligt. "Die Häufung hat wohl damit zu tun, dass gerade jetzt so viele Besucher aus dieser Region bei uns sind", sagte Albert Rattensperger von der Maiskogel Betriebs AG am Sonntag zur APA.

Hinweisschilder und Info- Videos würden die Gäste über die Regeln auf der Strecke informieren - auch in arabischer Sprache -, aber: "Obwohl es auf der Bahn verboten ist, filmen viele mit ihrem Handy oder machen Fotos und sind dadurch abgelenkt. Dann bemerken sie nicht, dass vor ihnen jemand gebremst hat oder langsamer wird", sagte Rattensperger. Die Bahn sei technisch so ausgerichtet, dass eine Rodel auch bei der Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h binnen weniger Meter zu Stillstand kommt, wenn die Bremse aktiv gezogen wird. Zugleich sei man bemüht, die Anlage ständig nachzurüsten.

Tödlicher Unfall vor zwei Jahren

Anfang August 2015 war ein 14- jähriges arabisches Mädchen tödlich verunglückt, nachdem es in einer leichten Kurve aus ihrem Schlitten kippte. Das Urlauberkind dürfte sich damals selbst abgegurtet haben, um die Fahrt besser mit dem Handy filmen zu können.

Foto: APA/EXPA/ JFK

"Als Reaktion haben wir damals bei der Gurtverriegelung nachgerüstet. Ein Abschnallen während der Fahrt ist seitdem nicht mehr möglich", so Rattensperger. Der "Maisiflitzer" ist eine allwettertaugliche Rodelbahn mit einer 1300 Meter langen Abfahrt. Die Attraktion zog zuletzt über das Jahr rund 180.000 Besucher an.