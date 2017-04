Unfall auf Autobahn: 2000 Menschen saßen fest

Ein spektakulärer Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der deutschen Autobahn bei Münster hat am Montag für rund 2000 nachkommende Lenker einen stundenlangen Zwangsaufenthalt zur Folge. Am Abend versorgte die Feuerwehr die Menschen mit Getränken und Snacks, wie ein Sprecher berichtete. Die Betroffenen saßen da schon bis zu sieben Stunden fest. Die Bergung dauerte bis in die späten Nachtstunden.