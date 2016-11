Unfälle in OÖ: Auto kracht gegen Wurzelstock

Zu hohes Tempo und auch zu viel Alkohol im Blut - diese Mixtur wurde einem 24- Jährigen aus Raab in Oberösterreich zum Verhängnis, als er mit seinem Auto am Freitag kurz vor Mitternacht auf einer Landstraße in Riedau im Bezirk Schärding unterwegs war. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, schleuderte auf die Böschung und überschlug sich mehrmals.