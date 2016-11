Unerwartete Pleite unserer Handballer gegen Finnen

Der Start in die Qualifikation für die EM- Endrunde 2018 ist für Österreichs Handball- Nationalteam der Männer total misslungen. Die ÖHB- Equipe unterlag am Mittwoch in ihrem ersten Spiel in Gruppe 3 in der Arena Nova in Wiener Neustadt dem Team von Finnland 27:31 (16:14). Damit stehen die Österreicher am Sonntag (20 Uhr) in Sarajevo gegen Bosnien- Herzegowina schon unter absolutem Zugzwang.