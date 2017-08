Unbekannter verprügelt und vergewaltigt 27- Jährige

Die 27- Jährige war gegen 2.15 Uhr von der Adamgasse mit dem Rad in Richtung Andreas- Hofer- Straße unterwegs gewesen. Plötzlich wurde die Frau von einem unbekannten Mann gepackt und mehrmals ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt dabei Verletzungen am Auge sowie an der Schulter. Danach habe der Mann "mit Gewalt sexuelle Handlungen" an der Frau vorgenommen, ehe er das Weite suchte, berichtete die Exekutive.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Frau erstattete am Mittwoch gegen Mittag Anzeige bei der Polizei, konnte den Tatort jedoch nicht genau benennen und keine Beschreibung des Täters abgeben. Fest steht bislang, dass das Fahrrad der jungen Frau seit der Tat verschwunden ist. Es handelt sich um ein buntes Ein- Gang- Rad mit Neonspeichen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise seitens der Bevölkerung und sucht nach etwaigen Zeugen der Tat sowie Personen, die Angaben zum Standort des verschwundenen Rades machen können.

Hinweise werden an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Innsbruck unter der Telefonnummer 059133/753101 erbeten.