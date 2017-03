Unbekannter steckt WC- Anlage in Brand

Gegen 2.30 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr über den Brand in dem Studentenwohnheim informiert. Papierhandtücher in einem Mülleimer waren in einer WC- Anlage im öffentlichen Bereich des Erdgeschoßes in Brand gesteckt worden. Wer den Brand gelegt hat, ist jedoch noch unbekannt. Die Bewohner, die durch die Sirenen des Räumungsalarms geweckt worden waren, hatten das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen.

Der Mülleimer, in dem das Feuer entfacht wurde, ist geschmolzen. Foto: Feuerwehr Tulln

Auch das Feuer selbst war bereits mit Handfeuerlöschern gelöscht worden. Die Einsatzkräfte mussten allerdings noch die umliegenden Räume mit einem Belüftungsgerät vom Rauch befreien. Die Bewohner konnten dann wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bereits zwei ähnliche Brände in den letzten Monaten

In den letzten Monaten gab es bereits zwei ähnliche Brandfälle in den öffentlichen Bereichen des Wohnheimes. So gab es Ende Februar ein Feuer, bei dem der gesamte Müllplatz und acht abgestellte Fahrzeuge beschädigt wurden.