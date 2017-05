Unbekannter lockerte Radmuttern an Auto

"Es kann schon vorkommen, dass Radmuttern nicht vollständig anzogen werden, aber das ist nicht die Regel", versichert ein Mitarbeiter eines Klagenfurter Reifen- Fachhandels: "Früher gab es solche Fälle. Aber heute wird jedes Rad im Fachhandel von ausgebildetem Personal montiert und mit einem Drehmomentschlüssel noch einmal überprüft. Hinter lockeren Radmuttern können also nur 'Bosnigel' stecken. Oder beim Umstecken zu Hause wurde nicht aufgepasst." Was vermutlich oft passiert, wie die weit mehr als 50 Anzeigen belegen, welche die Polizei in den vergangenen Monaten dokumentiert hat.

Manipulation vor der Fahrt bemerkt

Zuletzt wurde ein Vorfall in Völkermarkt bekannt. Ein Autolenker hatte gemeldet, dass am vergangenen Freitag zwischen Mitternacht und 12.30 Uhr ein Unbekannter alle fünf Radmuttern am linken Vorderrad seines VW Golf gelockert habe. Der Fahrzeugbesitzer hat die Manipulation zum Glück vor der Fahrt bemerkt. Nicht auszudenken, was passieren hätte können, wenn sich das Rad auf der Straße gelöst hätte.

Hannes Wallner, Kronen Zeitung