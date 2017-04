Unbekannter gab Schuss auf Einfamilienhaus ab

Ein Projektil Kaliber neun Millimeter ist am Samstag in der Oststeiermark in das Fenster eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Woher es kam, ist laut Polizei bisher nicht bekannt. Die Kugel durchdrang die äußere Glasscheibe des doppelglasigen Küchenfensters und blieb in der Scheibe stecken. Verletzt wurde niemand.