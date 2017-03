Umstrittene deutsche Pkw- Maut ist beschlossen

Die umstrittene Pkw- Maut in Deutschland hat die letzte Hürde genommen: Das Gesetzespaket zur sogenannten Infrastrukturabgabe passierte am Freitag den Bundesrat. Ein Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses fand keine Mehrheit. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Bundestag den Weg für die Neufassung der Maut freigemacht. Österreich hat unmittelbar danach erneut mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gedroht und will weiter gegen die "Ausländermaut" ankämpfen.