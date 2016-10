Umfrage US- Wahl: Clinton baut Vorsprung weiter aus

Neues Umfragehoch für Hillary Clinton: Gut zwei Wochen vor der US- Präsidentschaftswahl baut die demokratische Kandidatin ihren Vorsprung auf ihren Rivalen Donald Trump weiter aus. In einer am Sonntag veröffentlichten Erhebung des TV- Senders "ABC News" lag die frühere Außenministerin zwölf Prozentpunkte vor ihrem republikanischen Widersacher.