Ukrainer jubeln über Visafreiheit in der EU

Die lang ersehnte Visafreiheit für Ukrainer in der EU ist am Sonntag in Kraft getreten. Für das Nachbarland Russlands ist es ein Tag der Freude. Bereits um Mitternacht versammelten sich mehr als 10.000 jubelnde Menschen im Zentrum der Hauptstadt Kiew. In den ersten Stunden seien gleich 600 Ukrainer mit neuen biometrischen Pässen in die EU gereist, teilte der ukrainische Grenzschutz mit.