UK- Wahl: Mays Konservative deutlich vor Labour

Wie das Institut ICM am Mittwoch mitteilte, kommen die Tories auf 46 Prozent, während die sozialdemokratische Labour- Partei mit 34 Prozent rechnen kann. Dieser Vorsprung von zwölf Punkten würde May eine Mehrheit von 96 Sitzen im Parlament in Westminister sichern - deutlich mehr als jetzt.

Theresa May vor der Downing Street 10 Foto: AFP

Bei einer Erhebung des Insitutes ComRes verkleinerte sich der Vorsprung auf zehn Punkte, aber auch das würde für eine deutliche Mehrheit in Westminster reichen. Beide Institute haben den Konservativen bereits einen eher größeren Vorsprung als andere vorhergesagt. So betrug der Abstand bei einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage von Panelbase nur noch acht Punkte.

Premierministerin will Kritikern Wind aus den Segeln nehmen

May will das Parlament neu wählen lassen, um sich für die Brexit- Verhandlungen mit der EU von den Wählern den Rücken stärken zu lassen und Kritikern in den eigenen Reihen den Wind aus den Segeln zu nehmen. In den vergangenen Wochen ist der Abstand der Konservativen allerdings zusammengeschmolzen.