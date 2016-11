Übersee- Rennen stehen vor der Absage

Wie alle Jahre brachen auch heuer so gut wie alle Ski- Teams nach dem Auftakt in Sölden nach Übersee auf, um sich dort gezielt auf die ersten Speed- Rennen vorzubereiten. Heuer: ein tonnenschwerer Irrtum!

Mit 212 Gepäckstücken fuhr etwa Österreichs Herren- Speed- Team über den Atlantik. 5986 Kilo schwer. Auch der Damen- Tross (Speed und Technik) wog fast acht Tonnen. Transporteur Schenker schwitzte. Und nun hört in Nordamerika der Altweiber- Sommer nicht auf. Training ist nur in höheren Lagen möglich. Sowohl in Colorado, USA, als auch in Kanada. Die Rennen wackeln alle.

In Lake Louise war die Rennstrecke am Sonntag zur Hälfte grün. Im Auslauf drei verschämte Häufchen Weiß. Am Montag kam ein Hauch von Schnee. Und sinkende Temperaturen. Daher wurde die für Dienstag angesetzte Schnee- Kontrolle noch einmal um 24 Stunden verschoben. Österreichs Herren trainieren im 90 Auto- Minuten entfernten Nakiska - aber ohne große Hoffnung auf ein Rennen. Die Damen? Killington, US- Bundesstaat Vermont, war bereit für die Technikrennen. Nun kommen Wärme und Regen. Entscheidung am Freitag.

Reichelt wieder im Training

Einer erfreute sich bester Winter- Bedingung - auf der Planai in Schladming: Hannes Reichelt kehrte auf Ski zurück.