Überraschung! Stranzl kehrt zu Gladbach zurück

Stranzl kickte fünfeinhalb Jahre für die Borussia und bestitt 145 Pflichtspiele für den Klub in denen dem Verteidiger zehn Tore gelangen. Der 37- Jährige spielte zudem für den VfB Stuttgart, 1860 München und Spartak Moskau. Er kann somit auf über 470 Pflichtspieleinsätze zurückblicken.

"Martin interessiert sich für die Trainerlaufbahn und wir freuen uns, dass er wieder zurück ist", wird Borussia Sportdirektor Max Eberl auf der Homepage des Vereins zitiert. Auch Roland Virkus, Direktor Jugend und Amateure, ist glücklich über die Verpflichtung des 55- fachen Teamspielers. "Mit seiner Erfahrung wird er unseren Top- Talenten viel mitgeben können", so Virkus.

Vom Berater zum Trainer

Zuletzt war Stranzl für die Salzburger Spielerberaterfirma "Grass is green" tätig. In dieser Funktion kümmerte er sich beispielsweise um ÖFB- Teamkicker Martin Hinteregger. Nun will der defensiv Spezialist also sein Wissen an die jungen Gladbach- Kicker weitergeben. "Ich habe warz leider nie einen Titel errungen, bin aber sehr stolz auf meine Laufbahn", so Stranzl auf der Gladbacher Homepage.