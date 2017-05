Übernimmt er? Kurz gibt um 11 Uhr Erklärung ab

Eigentlich rechnete man bis dato, dass die endgültige Entscheidung über den neuen ÖVP- Chef erst am Sonntag im Bundesparteivorstand fallen werde. Doch einige Schwarze drängten offenbar vehement auf eine frühere Weichenstellung. Womöglich, um nach dem frustrierten Abgang von Ex- Parteichef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner am Mittwoch nach außen hin neue Einigkeit und Entschlossheit zu demonstrieren und die politischen Gegner mit einem Neuwahlantrag auf dem falschen Fuß zu erwischen.

Kurz fordert von der Partei mehr Macht

Die ÖVP hat Kurz schon seit Langem zu ihrem Retter ausgerufen, einen Plan B gibt es nicht. Daher ist es nur logisch, dass der Außenminister nun die Partei übernimmt - darin sind sich auch die schwarzen Granden einig. Kurz wäre auch bereit, heißt es, aber nicht um jeden Preis. Allerdings: Der Jungstar stellt Bedingungen, er fordert mehr Macht . Im Zentrum der internen Diskussion steht vor allem auch die Frage nach vorgezogenen Neuwahlen.

Sebastian Kurz Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Schelling oder Rupprechter als Übergangskanzler?

Dass Kurz als Nummer zwei diese Regierung am Leben erhält, wird von seinem Umfeld jedenfalls stark bezweifelt beziehungsweise ausgeschlossen. Auch aus den Bundesländern ist der Tenor einheitlich: Die Fortsetzung der Koalition mit der SPÖ scheint keine Option zu sein. Der Kanzler könne sich sein Angebot der "Reformpartnerschaft" , das in der ÖVP nicht ernst genommen wird, in die Haare schmieren, ist zu hören. Den Übergangs- Vizekanzler könnte Finanzminister Hans Jörg Schelling oder auch Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter geben.

Andrä Rupprechter (links) und Hans Jörg Schelling im Parlament Foto: APA/Hans Klaus Techt

Kurz will Macht der Bünde beschneiden

Kurz knüpft eine mögliche Übernahme des Parteichefs jedenfalls an einige Bedingungen, die weit in die eingefahrenen, schwarzen Parteistrukturen hineinreichen. Da geht es etwa um die Beschneidung der Macht der Bünde, aber auch der Landeshauptleute. Dem Vernehmen nach will Kurz ein Mitspracherecht bei der Bestellung der wichtigsten handelnden Akteure oder bei Entscheidungen in den Gremien. Es geht aber auch um die Themensetzung und die Öffnung der Partei für Leute von außen. Kurz hätte gern, dass auch Personen, die nicht aus der Partei kommen, kandidieren dürfen, wird berichtet.