Überlegene "Bullen" besiegen Ried "nur" mit 1:0

In der Offensive ging bei den Innviertlern nichts, immerhin ließen sie durch ihre Beton- Taktik aber auch nicht viele Chancen zu. In der 9. Minute scheiterte Marc Rzatkowski an Ried- Goalie Thomas Gebauer, in der 17. Minute war der Ried- Kapitän bei einem Hwang- Kopfball zur Stelle und in der 25. Minute parierte der Schlussmann einen Schuss von Andreas Ulmer.

Koreaner Hwang erlöst überlegene Salzburger

Elf Minuten später aber war Gebauer geschlagen. Nach starker Vorarbeit von Rzatkowski zog Hwang allein in Richtung Ried- Tor und schloss mit einem Schuss ins lange Eck ab. In der Pause nahm Gäste- Coach Christian Benbennek zwei Wechsel vor, an der Charakteristik der Partie änderte sich jedoch praktisch nichts. Die Salzburger blieben am Drücker, hatten aber beim Kreieren von Chancen Probleme.

Gefährlich wurde es lediglich in der 51. Minute bei einem Volley von Rzatkowski genau auf Gebauer und vor allem in der 70. Minute, als Hwang aus kurzer Distanz in Gebauer seinen Meister fand und Stefan Lainer den Nachschuss vergab. In der 88. Minute ließ Jonatan Soriano kurz vor dem Tor die Möglichkeit auf das 2:0 aus, sein Schuss wurde wieder von Gebauer abgewehrt.

Rieder bereits seit 24 Liga- Spielen in Salzburg sieglos

Die Rieder präsentierten sich erst im Finish etwas angriffslustiger, wirklich in Bedrängnis brachten sie die Salzburger allerdings nicht mehr. Damit warten die Oberösterreicher schon seit 24 Liga- Partien in der Mozartstadt auf einen vollen Erfolg, die jüngsten sieben Auftritte in der Red Bull Arena gingen allesamt verloren - ebenso wie die vergangenen drei Bundesliga- Matches.

Das Ergebnis:

Red Bull Salzburg - SV Ried (1:0)

Wals- Siezenheim, Red- Bull- Arena, 6628, SR Lechner

Tor: 1:0 (36.) Hwang

Gelbe Karten: Laimer bzw. Möschl

Salzburg: Walke - Lainer, Upamecano, Miranda, Ulmer - Rzatkowski (82. Lazaro), Laimer (60. Schlager), Samassekou, Berisha - Hwang (73. Dabbur), Soriano

Ried: Gebauer - Hart, Özdemir, Reifeltshammer, Chessa - Zulj, Prada - Bergmann (46. Möschl), Elsneg (74. S. Nutz), Marcos (46. Honsak) - Ademi

# Team Sp S U N +/- P 1. Sturm Graz 12 9 2 1 17 29 2. Altach 13 8 2 3 5 26 3. Salzburg 13 7 4 2 15 25 4. Austria 12 7 1 4 4 22 5. Rapid 13 5 5 3 11 20 6. Wolfsberg 13 4 4 5 0 16 7. Ried 13 4 2 7 -7 14 8. Admira 13 4 1 8 -17 13 9. St. Pölten 13 1 4 8 -13 7 10. Mattersburg 13 1 3 9 -15 6