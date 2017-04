Überfallsserie: Verdacht gegen Kroaten erhärtet

Jetzt sei unter anderem noch ein psychiatrisches Gutachten ausständig, erst dann könne Anklage erhoben werden. In zwei Fällen geht die Staatsanwaltschaft wegen der Gewaltintensität von versuchtem Mord, im dritten Fall von Raub aus, so Mayr.

"Beutestücke in Wohnung gefunden"

Zudem hätten dem 26- Jährigen im Zuge der Ermittlungen mehrere Einbrüche zugeordnet werden können, sagte Mayr: "In der Wohnung des Mannes wurden Beutestücke gefunden." Sichergestellte Schuhabdrücke hätten außerdem mit jenen des Mannes übereingestimmt. Der Prozess im Zusammenhang mit der Einbruchsserie ist laut dem Staatsanwaltschaftssprecher für den 19. Mai angesetzt. Wann die Überfälle auf die Frauen verhandelt werden können, steht wegen des ausständigen Gutachtens noch nicht fest.

Schwangere in Tiefgarage überfallen

Das erste Opfer war eine 34- jährige Schwangere, die am 20. Dezember gegen Mittag in einer Tiefgarage im Gewerbegebiet Mühlau/Arzl von hinten niedergeschlagen und beraubt wurde. Der Angreifer machte sich danach mit einem Fahrrad aus dem Staub.

In der Tiefgarage einer Wohnanlage in Mühlau/Arzl lauerte der Täter der Frau auf. Er ist flüchtig. Foto: zeitungsfoto.at

Sissy Böhm schwebte nach Überfall in Lebensgefahr

Einen Tag später wurde die Tochter des bekannten Schauspielers Karl- Heinz Böhm, Sissy Böhm, Opfer des Gewalttäters. Die 61- Jährige wurde in der Tiefgarage ihres Hauses in ein Auto gezerrt und entführt. Ein Unfall in Hall stoppte schließlich die Entführungsfahrt. Dem Täter gelang die Flucht, eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb erfolglos. Die 61- Jährige schwebte daraufhin in Lebensgefahr.

Foto: LKA Tirol, zeitungsfoto.at, Recka Hammann

Nach zwölf Wochen konnte sie das Krankenhaus verlassen und "wird vollständig genesen", wie ihr Anwalt Hermann Holzmann der "Tiroler Tageszeitung" sagte. Dass die 61- Jährige nicht gezielt, sondern durch Zufall zum Opfer wurde, "beruhigt Frau Böhm. Sie ist aber nach wie vor traumatisiert und in Behandlung", wurde Holzmann zitiert.

Verdächtiger nach Unfall festgenommen

Die Handschellen klickten für den 26- Jährigen schließlich am 22. Dezember. Er wurde in Zirl festgenommen, nachdem er bei einer Verfolgungsjagd gegen eine Mauer gefahren und anschließend zu Fuß geflüchtet war. Zuvor soll der Kroate abermals eine 61- Jährige Frau in einer Tiefgarage attackiert, beraubt und sich mit ihrem Pkw aus dem Staub gemacht haben.