Überfallopfer (87) schlägt mit Notrufarmband Alarm

Überfallen in den eigenen vier Wänden - dieses Schockerlebnis muss ein Pensionist (87) aus der Steiermark verarbeiten, der am Sonntagabend in Vasoldsberg östlich von Graz von einem Räuber attackiert und verletzt wurde. Der Täter hatte den alten Mann offenbar schon am Nachmittag ausspioniert. Der 87- Jährige konnte über sein Notrufarmband Alarm schlagen, daraufhin flüchtete der Angreifer ohne Beute.