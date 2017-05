Über diese Parkstrafen ärgern sich die Wiener

Unterschiedliche Zonen, Ausnahmen von der Ausnahme, Anrainerparken und Co.: Der Rechnungshof übte harte Kritik an der komplizierten Wiener Parkraumbewirtschaftung. ÖAMTC und ARBÖ fordern radikale Neuerungen. Die "Krone" zeigt an drei Beispielen, warum das aktuelle System so viele Autofahrer verärgert.