Über 30 Grad: Grill- und Badewetter am Wochenende

Herz, was willst du mehr? Pünktlich zum Wochenende kehrt der Frühsommer in voller Pracht zurück und lädt zum Baden, in den Bergen auch zum Wandern ein. Und wer die Möglichkeit hat, wird in den kommenden Tagen bestimmt den Griller anwerfen.

Doch hier ist Vorsicht geboten: Jahr für Jahr ereignen sich dabei Hunderte teils schwere Unfälle. Rund 80 Prozent der Opfer sind Männer, ein Großteil zwischen 20 und 40 Jahre alt. Ungeduld und Übermut gepaart mit Alkoholkonsum sind die häufigsten Ursachen, warnt das Kuratorium für Verkehrssicherheit.

Das Grill- Wetter bleibt uns auch in der kommenden Woche erhalten. Vielerorts steigen die Temperaturen über die 31- Grad- Marke, ab Mittwoch steigt - vor allem im Bergland - die Gefahr von Gewittern.

Kronen Zeitung