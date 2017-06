Über 1500 Verletzte bei Terror- Panik in Turin

Bei einem Public Viewing in Turin während des Champions- League- Finales zwischen Juventus Turin und Real Madrid (1:4) sind am Samstagabend bei einer Terror- Massenpanik mehr als 1500 Menschen verletzt worden. Ein siebenjähriger Bub und eine Frau seien lebensgefährlich verletzt ins Spital eingeliefert worden, teilte die Präfektur in Turin am Sonntag mit. Auslöser des Dramas war vermutlich ein Knallkörper.