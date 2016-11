Über 1,1 Mrd. Menschen haben zu hohen Blutdruck

Auffällig sind dabei regionale Verschiebungen: Die durchschnittlichen Blutdruckwerte sanken in den Industrienationen der westlichen Welt und im Asien- Pazifik- Raum in den vergangenen Jahrzehnten erheblich - etwa in Deutschland, Australien, Schweden und Japan. In ärmeren Ländern sind sie hingegen deutlich gestiegen, etwa in vielen Ländern Südasiens und Afrikas südlich der Sahara.

Auch der Anteil von Bluthochdruck- Patienten in der Bevölkerung sank in den reichen Ländern am stärksten, berichten die Forscher jüngsten Ausgabe des medizinischen Fachblatts "Lancet". Die Wissenschaftler hatten dafür insgesamt 1479 Studien aus den Jahren zwischen 1975 und 2015 ausgewertet, in denen Angaben zum Bluthochdruck zu finden waren.