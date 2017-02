Über 100 neue Planeten- Kandidaten entdeckt

Möglicherweise sei das aber noch längst nicht alles, was in den fast 61.000 individuellen Messungen von über 1600 Sternen stecke, heißt es in einer Aussendung der Universität. Aus diesem Grund würde die Daten nun komplett online gestellt. Laut Angaben der US- Forscher handelt es sich um den größten je veröffentlichten Datensatz zu Exoplaneten- Messungen.

Das Keck-Observatorium am Mauna Kea auf Hawaii Foto: NASA/JPL/T. Wynne

Einer der entdeckten Exoplaneten mit dem Katalognamen GJ 411 (Bild) ist knapp viermal größer als unsere Erde. Er umrundet seinen Stern in einem relativ engen Orbit, weshalb es auf seiner Oberfläche wohl viel zu heiß für Leben - so wie wir es kennen - ist.

Schon 3450 Exoplaneten entdeckt

Bis zum heutigen Tag wurden rund 3450 bestätigte Kandidaten für Exoplaneten bei anderen Sternen gefunden. Die meisten davon mithilfe des 2009 gestarteten Weltraumsteleskopes "Keplers", das dank seiner 95- Megapixel- Kamera jenen leichten Dimmer- Effekt erfassen kann, der entsteht, wenn ein Planet von der Erde aus gesehen vor seinem Zentralgestirn vorbeizieht.

Das Weltraumteleskop "Kepler" Foto: NASA

Fast alle Exoplaneten, die seit 1995 entdeckt wurden, sind viel größer als unsere Erde und bieten allerdings keine Bedingungen, unter denen Leben möglich wäre.