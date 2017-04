Uber stellt in Texas Pläne für fliegende Taxis vor

Die Technik soll von Partnern wie dem Hubschrauber- Hersteller Bell oder dem Flugzeugbauer Embraer kommen. Uber will ein Netz aus "Vertiports" betreiben, an denen die als "VTOL vehicles" (Vertical Take- Off and Landing) bezeichneten Fluggeräte senkrecht starten und landen können. Zum Jahr 2020 sind Tests in der texanischen Stadt Dallas und Dubai geplant. Das Ziel sei, drei Jahre später einen kommerziellen Betrieb aufzunehmen.

Strategiepapier bereits im Herbst vorgestellt

Uber hatte Interesse am Luftverkehr in Städten bereits mit einem Strategiepapier im vergangenen Herbst gezeigt - jetzt folgt die Umsetzung. Das Unternehmen argumentiert, dass die Straßen vollgestopft mit Autos und teuer im Unterhalt seien und man deshalb in die Luft ausweichen müsse. Uber rechnet vor, dass die Beförderungskosten pro Passagier und Kilometer mit der Zeit mit denen in heutigen Fahrdiensten vergleichbar sein könnten.

Mehrere Firmen arbeiten an fliegenden Taxis

Auch andere Unternehmen denken über Luft- Mobilität in der Stadt nach. Airbus arbeitet an Fluggeräten dafür. Die chinesische Firma Ehang will in diesem Jahr ebenfalls in Dubai Tests mit einer Art Riesen- Drohne starten, die eine Person befördern kann.

Foto: Associated Press

Erst am Montag wurde ein von Google- Mitgründer Larry Page finanziertes Projekt zur Entwicklung kleiner Passagier- Fluggeräte vorgestellt.