U21: Trio um Hannes Wolf fällt verletzt aus

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

14:43 Uhr: +FUSSBALL+

Trio um Wolf fällt für U21- Länderspiele verletzt aus

Hannes Wolf, Sandro Ingolitsch und Sascha Horvath fallen für die Länderspiele des österreichischen U21- Fußballteams gegen Finnland (1.9.) und Kroatien (4.9.) verletzt aus. Wie der ÖFB am Dienstag mitteilte, rücken Adrian Grbic, Philipp Seidl und Nikola Zivotic nach. Der zuletzt in Hochform spielende Wolf laboriert laut Angaben seines Klubs Red Bull Salzburg an muskulären Problemen und Kniebeschwerden. Der 18- jährige Wolf war auf Abruf auch im Kader von ÖFB- Teamchef Marcel Koller für die beiden anstehenden WM- Qualifikationsspiele gestanden.

12:40 Uhr: +FUSSBALL+

Lercher wechselt von Wacker Innsbruck zu Mattersburg

Verteidiger Michael Lercher ist vom Erstligisten Wacker Innsbruck zum SV Mattersburg in die Bundesliga gewechselt. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt. Der U21- Teamspieler unterschrieb bei den Burgenländern einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Lercher absolvierte insgesamt 60 Spiele für den Tiroler Traditionsverein und erzielte dabei einen Treffer.

11:36 Uhr: +AMERICAN FOOTBALL+

Quarterback Matthew Stafford unterschreibt NFL- Rekordvertrag

Quarterback Matthew Stafford hat seinen Vertrag mit den Detroit Lions bis 2022 verlängert. Das teilte das Team der National Football League (NFL) am Montag mit. Details über die Vertragsinhalte wurden nicht bekanntgegeben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge unterschrieb der 29- Jährige einen mit 135 Millionen Dollar (113,21 Mio. Euro) dotierten Fünfjahresvertrag. Mit einem Jahresgehalt von durchschnittlich 27 Millionen Dollar (22,64 Mio. Euro) würde Stafford zum bestbezahlten NFL- Profi aufsteigen. Aktuell ist Derek Carr, Quarterback der Oakland Raiders, der Topverdiener. Carr unterschrieb im Juni ebenfalls einen neuen Fünfjahresvertrag, der ihm 25 Millionen Dollar (20,96 Mio. Euro) pro Jahr einbringen soll. In seinen ersten acht Saisonen in Detroit soll Stafford insgesamt mehr als 110 Millionen Dollar (92,24 Mio. Euro) verdient haben. Die Lions hatten sich die Dienste des Spielmachers mit dem ersten Pick beim NFL- Draft 2009 gesichert. Die neue NFL- Saison startet mit dem Spiel zwischen Titelverteidiger New England Patriots und den Kansas City Chiefs am 7. September.

10:45 Uhr: +RADSPORT+

Dopingcocktail nachgewiesen - 8 Jahre Sperre für Ex- US- Profi

Der im Frühling auf sieben verschiedene Dopingsubstanzen positiv getestete Ex- US- Radprofi Kayle Leogrande ist als Wiederholungstäter für acht Jahre gesperrt worden. Das teilte die US- Anti- Doping- Agentur (USADA) mit. Im April wurde der 2007 bereits einmal wegen der Einnahme von EPO für zwei Jahre ausgeschlossene Kalifornier bei einem Amateurrennen erneut erwischt.

20:06 Uhr: +SEGELN+

Hagara- Team vor Cardiff auf Rang vier! Die Red- Bull- Crew mit Roman Hagara und Hans Peter Steinacher hat auf der sechsten Station der Extreme Sailing Series vor Cardiff Rang vier belegt. Der Sieg ging bei durchwegs Leichtwind an das dänische Boot SAP Sailing, das auch im Gesamtklassement an der Spitze steht. Hagara und Co. liegen auch hier an der vierten Stelle. Nächste Station ist vom 19. bis 22. Oktober San Diego (USA).

18:33 Uhr: +SEGELN+

Nebel verhindert erste Wettfahrten bei 49er- WM! Nebel hat am Montag die Auftaktwettfahrten bei den Segel- Weltmeisterschaften der Klassen 49er und 49erFX vor Matosinhos nahe Porto verhindert. Spätestens am Mittwoch soll sich das Wetter bessern. Österreich ist bei den Titelkämpfen mit fünf Booten vertreten.

18:13 Uhr: +FUSSBALL+

Nationalspieler De Jong kehrt zu Ajax zurück! Der niederländische Nationalspieler Siem de Jong kehrt zu Ajax Amsterdam zurück. Mit dem aktuellen Klub des Österreichers Maximilian Wöber war der 28- jährige Mittelfeldspieler viermal Meister geworden, ehe er 2014 von Newcastle verpflichtet wurde. In England vermochte er sich nicht durchzusetzen, vergangene Saison war er an PSV Eindhoven verliehen.

17:25 Uhr: +SEGELN+

Zajac Gesamtsieger der Flying- Phantom- Serie! Thomas Zajac, der Olympia- Dritte von Rio in der Nacra- 17- Segelklasse, hat sich den Gesamtsieg in der Flying- Phantom- Serie gesichert. Der 31- Jährige gewann am Montag vor Cardiff auch die vierte und letzte Regatta, die im Rahmen der Extreme Sailing Series ausgetragen wurde. Zajac setzte sich mit wechselnden Vorschotern im Red Bull Team mit 80 Punkten vor den französischen Besatzungen der Culture Foil (73) und Solidaires en Peloton (65) durch. "Insgesamt liegt mir das Format mit den kurzen Rennen in denen man schnelle Entscheidungen treffen muss, die Manöver sauber fahren muss, man insgesamt sehr konstant sein muss und ab und zu auch riskante und smarte Entscheidungen treffen muss", erklärte der Wiener.

17:02 Uhr: +EISKUNSTLAUF+

Russin Lipnizkaja beendet mit 19 Jahren ihre Karriere! Die russische Eiskunstläuferin Julia Lipnizkaja hat laut Meldungen russischer Medien vom Montag mit 19 Jahren ihre Karriere beendet. Lipnizkaja hatte als 15- Jährige bei den Winterspielen in Sotschi Gold im Teambewerb geholt. Sie hatte den nationalen Verband nach Angaben ihrer Mutter schon im April wegen einer Magersucht- Behandlung vom Ende ihrer Laufbahn informiert.

Julia Lipnizkaja Foto: GEPA

16:40 Uhr: +DOPING+

CAS wies Einspruch von zwei Olympiasiegerinnen aus China ab! Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat den Einspruch von zwei chinesischen Gewichtheberinnen gegen die Aberkennung ihrer Olympiasiege von 2008 wegen Dopings abgewiesen. Im Jänner hatte das IOC bekannt gegeben, dass Cao Lei (Klasse bis 75 kg) und Liu Chunhong (69 kg) ihre Goldmedaillen von Peking verlieren, weil ihnen nachträglich die Einnahme von Wachstumshormon nachgewiesen worden war. Gegen diese Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gingen die Chinesinnen vor dem CAS vor. Ihrer Anfechtung werde nicht stattgegeben und damit bleibt ihre Disqualifikation aufrecht, teilte der CAS am Montag mit.

16:27 Uhr: +FUSSBALL+

Referees aus Rumänien und Israel leiten ÖFB- Quali- Spiele! Der rumänische Schiedsrichter Ovidiu Alin Hategan pfeift am Samstag das Fußball- WM- Qualifikationsspiel zwischen Wales und Österreich in Cardiff. Der 37- Jährige leitete das Hinspiel im Europa- League- Achtelfinale 2014 zwischen Basel und Salzburg (0:0), die Champions- League- Partie 2013 zwischen Porto und Austria (1:1) und das Europa- League- Quali- Match 2012 zwischen Soligorsk und Ried (1:1). Außerdem war Hategan bei den EURO- 2016- Partien Polen - Nordirland (1:0) und Irland - Italien (1:0) im Einsatz.

Beim WM- Qualifikations- Heimspiel des ÖFB- Teams am 5. September gegen Georgien fungiert der Israeli Orel Grinfeld als Spielleiter. Der 36- Jährige pfiff 2014 das Europa- League- Quali- Match zwischen Grödig und Cukaricki Belgrad (1:2).

16:25 Uhr: +FUSSBALL+

Tscheche Schick wird Romas Rekordtransfer! AS Roma hat sich eines der begehrtesten Talente Italiens geschnappt. Die Römer sicherten sich für die fixe Summe von 38 Millionen Euro (plus zwei Millionen zusätzlich als Bonus) die Dienste des tschechischen Teamstürmers Patrik Schick. Schick stand zuletzt bei Sampdoria Genua unter Vertrag und erzielte in der vergangenen Saison elf Treffer. Der Stürmer war in diesem Sommer mit einigen Top- Klubs in Verbindung gebracht worden. Ein Wechsel zu Serienmeister Juventus Turin hatte sich wegen Problemen beim Medizincheck zerschlagen.

15:35 Uhr: +STUDENTENSPORT+

Universiade- Bronze für Läufer Vojta über 5000 m! Leichtathlet Andreas Vojta hat sich bei der Universiade in Taipeh über die 5000 Meter die Bronzemedaille gesichert. In 14:02,65 Minuten musste sich der 28- Jährige nur Francois Barrer aus Frankreich und dem Briten Jonathan Davies geschlagen geben. Für Vojta ist es nach Bronze 2013 in Kasan über 800 Meter die zweite Bronzemedaille bei Studententitelkämpfen.

15:12 Uhr: +FUSSBALL+

Schweizer Trainer Petkovic verlängert bis zur EM 2020! Der Schweizerische Fußballverband SFV hat den Vertrag mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic vorzeitig um zwei Jahre bis zur EM 2020 verlängert. Der 54- jährige gebürtige Bosnier übernahm nach der WM 2014 als Nachfolger von Ottmar Hitzfeld die SFV- Auswahl und qualifizierte sich mit ihr für die EM 2016 in Frankreich. Dort scheiterte die Schweiz im Achtelfinale im Elferschießen an Polen. In der laufenden WM- Qualifikation führt die Schweiz ihre Gruppe nach sechs Spielen mit dem Punktemaximum vor Europameister Portugal an. Am Donnerstag trifft die Schweiz in St. Gallen im 31. Länderspiel Petkovics auf Andorra, am Sonntag folgt in Riga das Auswärtsspiel gegen Lettland.

13:30 Uhr: +FORMEL 1+

Indonesier Gelael bestreitet Freie Trainings für Toro Rosso

Testfahrer Sean Gelael wird noch in dieser Saison erstmals auch in Freien Trainings für das Formel- 1-Team Toro Rosso fahren. Der 20- jährige Indonesier werde an den Grand- Prix- Wochenenden in Singapur, Malaysia, in den USA und Mexiko am Freitag im Auto sitzen, gab der Rennstall am Montag bekannt. Gelael, sonst in der Formel 2 engagiert, hatte in dieser Saison bereits in Bahrain und Ungarn Testfahrten für Toro Rosso bestritten. "Jeder im Team war von seiner Leistung beeindruckt", sagte Teamchef Franz Tost. Ob Gelael an den GP- Wochenenden statt Carlos Sainz jr. oder Daniil Kwjat trainieren wird, steht noch nicht fest.

Foto: GEPA

13:02 Uhr: +MOTORRAD+

Thailand ab 2018 neuer WM- Schauplatz

Die Motorrad- WM gastiert ab nächstem Jahr erstmals auch in Thailand. Der Grand- Prix- Vermarkter Dorna gab am Montag in einer Aussendung bekannt, dass der dafür nötige Vertrag am Donnerstag in Bangkok unterzeichnet werde. Die WM- Läufe der MotoGP, Moto2 und Moto3 werden 2018 bis 2020 auf dem Chang International Circuit in Buri Ram gefahren, wo bereits Superbike- WM- Läufe stattgefunden haben.

11:53 Uhr: +BASKETBALL+

Lorenzo O'Neal für vier Jahre gesperrt

Basketball- Profi Lorenzo O'Neal vom WBC Wels ist von der Österreichischen Anti- Doping Rechtskommission (ÖADR) für vier Jahre gesperrt worden. Der 29- jährige Point Guard ist der "unzulässigen Beeinflussung des Dopingkontrollverfahrens" für schuldig befunden worden, wie die ÖADR am Montagvormittag mitteilte. O'Neal hatte im Rahmen einer am 18. Mai dieses Jahres in Wels durchgeführten Wettkampfkontrolle eine Urinprobe abgegeben, die nicht von ihm selbst stammte. Die Sperre läuft deshalb bis 18. Mai 2021.

11:02 Uhr: +TENNIS+

Junger Rumäne Frosa wegen Wetten für acht Monate gesperrt

Der rumänische Tennisspieler Marius Frosa ist wegen Wetten auf Ergebnisse in seiner Sportart für acht Monate gesperrt worden. Der 21- Jährige muss zudem 1.000 US- Dollar Strafe (847 Euro) zahlen, gab die Tennis Integrity Unit (TIU) am Sonntag bekannt. Frosa, die Nummer 2.010 im ATP- Computer und bisher nur in einem Match auf Challenger- Ebene erfolgreich, wurde für schuldig befunden, über drei Accounts bei Online- Wettanbietern zu verfügen, bei denen zwischen Juli 2014 und Juni 2015 insgesamt zwölf Wetten auf Tennis abgegeben worden waren. Allerdings sei keine der Wetten auf eines seiner eigenen Spiele platziert worden. Der Sport hat sich mit der TIU einer Nulltoleranz- Politik gegenüber Wetten und möglicher Spielmanipulationen verschrieben. Das Programm verbietet allen Spielern und anderen "betroffenen Personen" das Platzieren von Wetten auf jegliche professionellen Tennis- Matches weltweit.

10:26 Uhr: +FLUGSPORT+

Segelflug- EM- Gold für Niederösterreicher Janowitsch in 18- m-Klasse

Wolfgang Janowitsch hat sich am Wochenende bei den Segelflug- Europameisterschaften in Lasham den Titel in der 18- m-Klasse gesichert. Der 55- jährige Niederösterreicher setzte sich mit 6.169 Punkten vor dem britischen Lokalmatador Mike Young (6.072) sowie dem Belgier Bert Schmelzer (5.950) durch.

09:17 Uhr: +FUSSBALL

Salzburgs EL- Gegner Marseille verliert bei Monaco 1:6

Red Bull Salzburgs Europa- League- Gegner Olympique Marseille hat am Sonntag in der französischen Meisterschaft ein Debakel hinnehmen müssen. Auswärts gegen AS Monaco setzte es eine 1:6- Niederlage, wobei der Top- Star des Titelverteidigers gar nicht im Einsatz war. Der angeblich vor einem Wechsel zu Paris St. Germain stehende Kylian Mbappe saß nur auf der Bank. PSG und Monaco führen die Tabelle mit je zwölf Punkten aus vier Spielen an, Marseille liegt mit sieben Zählern auf Rang sechs. Die Salzburger treffen in der Gruppenphase am 28. September daheim und am 7. Dezember auswärts auf "OM".

09:05 Uhr: +FUSSBALL+

AC Milan auch im zweiten Ligaspiel siegreich

AC Milan hat auch das zweite Saisonspiel in der italienischen Meisterschaft gewonnen. Die Mailänder, am 14. September in Wien Auftaktgegner der Austria in der Europa- League- Gruppenphase, mühten sich am Sonntagabend gegen Cagliari zu einem 2:1 (1:0). Die Tore für Milan erzielten Youngster Patrick Cutrone (10.) sowie der Spanier Suso (70.). Cagliari, das mit einer 0:3- Pleite bei Titelverteidiger Juventus Turin in die Saison gestartet war, war durch Joao Pedro der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen (56.). Neben Juventus, Inter Mailand und AC Milan halten auch SSC Napoli und Sampdoria Genua nach zwei Spielen beim Punktemaximum. Die Neapolitaner besiegten Atalanta Bergamo zu Hause 3:1. Sampdoria setzte sich bei Fiorentina mit 2:1 durch.

Foto: AFP

18:53 Uhr: +BOGENSCHIESSEN+

Burgenländer Wiener holte bei Feld- EM Juniorentitel! Der Burgenländer Nico Wiener hat bei der Feld- EM der Bogenschützen in Mokrice in Slowenien Gold bei den Junioren gewonnen. Im Finale besiegte der 20- Jährige den Luxemburger Timo Bega. Der Wiener hatte sich in diesem Jahr bereits den Indoor- Junioren- EM- Titel gesichert. Nächstes großes Ziel ist die Junioren- WM Anfang Oktober in Rosario in Argentinien.

18:40 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Mehrkampf- Meistertitel an Lagger und Chum! In Abwesenheit der Topathleten Ivona Dadic, Verena Preiner, Dominik Distelberger und Felix Schmid- Schutti haben sich am Sonntag in Innsbruck Sarah Lagger und Severin Chum die Mehrkampf- Staatsmeistertitel geholt. Leichtathletik- Zukunftshoffnung Lagger gewann den Siebenkampf mit 5891 Punkten vor Andrea Obetzhofer und Sigrid Portenschlager, es war ihr erstes ÖM- Gold in der allgemeinen Klasse. Der Zehnkampf verlief spannend, die Führung wechselte mehrere Male, letztlich setze sich Severin Chum mit 6816 vor Philipp Kronsteiner (6773) und Lukas Reiter (6678) durch.

18:25 Uhr: +PFERDESPORT+

Rhomberg EM- 16. im Springreiten ++ Gold an Fredricson! Die Springreiter Christoph Rhomberg mit Saphyr des Lacs auf Platz 16 und Max Kühner mit Chardonnay auf 20 haben den Schlusspunkt aus österreichischer Sicht bei den Pferdesport- Europameisterschaften in Göteborg gesetzt. Vor 20.000 Zuschauern und dem schwedischen Königspaar sicherte sich Lokalmatador Peder Fredricson mit All In die Goldmedaille. Der 26- jährige Vorarlberger Rhomberg jubelte am Sonntag über eine fehlerfreie Runde, verbesserte sich um acht Ränge von 24 auf 16. "Es ist toll zu sehen, wie viel Kraft Saphyr trotz der drei schweren Parcours in den vergangenen Tagen noch hat. Danke an mein Team und an meine Familie, die mich hier in Schweden so großartig unterstützt hat", sagte der Vater eines neun Monate alten Sohnes. "Zufrieden bin ich nicht, aber wir können von hier viel Erfahrung für die nächsten Championate mitnehmen", meinte indes Kühner. Das Springreiter- Team war Zehnter geworden.

18:12 Uhr: +RADSPORT+

Pöstlberger bei World- Tour- Rennen in der Bretagne Elfter! Giro- Etappensieger Lukas Pöstlberger hat das World- Tour- Rennen "Bretagne Classic" in Westfrankreich auf dem elften Gesamtrang beendet. Den Sieg beim Eintagesrennen mit Start und Ziel in Plouay holte sich im Spurt des Feldes der Italiener Elia Viviani. Der 28- Jährige vom Team Sky verwies den Norweger Alexander Kristoff und seinen Landsmann Sonny Colbrelli auf die Plätze zwei und drei. Für Viviani war es der dritte bedeutende Sieg in dieser Saison nach einer Etappe bei der Tour de Romandie und dem Cyclassics vergangene Woche in Hamburg. Der Oberösterreicher Pöstlberger kam nach 239,7 Kilometern zeitgleich mit dem Sieger ins Ziel.

17:54 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

US- Duo Dalhausser/Lucena gewinnt World- Tour- Finale! Phil Dalhausser und Nick Lucena haben das World- Tour- Finale der Beachvolleyballer in Hamburg für sich entschieden. Die US- Amerikaner siegten am Sonntag im Endspiel gegen die brasilianischen Weltmeister Evandro/Andre Loyola klar mit 2:0 (15,13). Platz drei ging an die Europameister Daniele Lupo und Paolo Nicolai aus Italien. Die Österreicher Clemens Doppler und Alexander Horst kamen auf Platz fünf. Für die Vizeweltmeister war am Samstag im Viertelfinale wie im Endspiel der Heim- WM auf der Wiener Donauinsel gegen Evandro/Andre Loyola Endstation gewesen.

17:18 Uhr: +FAUSTBALL+

Österreichs Frauen verlieren EM- Finale gegen Deutschland! Österreichs Frauen- Faustball- Nationalteam hat am Sonntag das Finale bei den Europameisterschaften in Calw (Deutschland) gegen Titelverteidiger Deutschland mit 0:3 (- 5,- 10,- 4) verloren und damit die Silbermedaille bei diesem Viererturnier gewonnen. Im Halbfinale hatte das ÖFBB- Team die Schweiz mit 3:0 besiegt.

16:51 Uhr: +RADSPORT+

Uran- Team kämpft mit Finanzierungs- Problemen! Der Cannondale- Drapac- Rennstall des Tour- de- France- Zweiten Rigoberto Uran kämpft um sein finanzielles Überleben in der World Tour. Die Mannschaftsführung habe allen Fahrern um Uran ihren vorzeitigen Abgang mit Saisonende freigestellt, da man noch keine Sponsor- Garantien für das gesamt Budget habe, teilte der Teaminhaber Slipstream Sports am Sonntag mit.

16:47 Uhr: +MOUNTAINBIKE+

Schurter fixiert mit 6. Weltcup- Sieg perfekte Saison! Olympiasieger Nino Schurter hat am Sonntag im Val di Sole auch das sechste und letzte Cross- Country- Rennen im Mountainbike- Weltcup gewonnen. Damit holte der Weltmeister als erster Fahrer alle Saisonrennen. In Italien triumphierte der Weltmeister knapp vor dem Franzosen Stephane Tempier (+ 4 Sek.) und dessen Landsmann Julien Absalon (47).

Die beiden Tiroler Karl Markt (27.) und Gregor Raggl (52.) kamen zwei Wochen vor der WM in Australien nicht ins Spitzenfeld. Bei den Damen gewann erstmals in dieser Saison die Schweizerin Jolanda Neff. Die Ex- Gesamtsiegerin behauptete sich vor Saison- Dominatorin Jana Belomoina aus der Ukraine. Die frühere Weltcup- Siegerin Elisabeth Osl (28.) und ihre österreichische Landsfrau Lisa Mitterbauer (45.) landeten im geschlagenen Feld.

16:26 Uhr: +FUSSBALL+

ÖFB- Teamspieler Wöber bei 2:0- Erfolg von Ajax eingewechselt! Neo- Teamspieler Maximilian Wöber hat am Sonntag sein Debüt für Ajax Amsterdam gegeben. Der 19- jährige Innenverteidiger wurde beim 2:0- Auswärtserfolg in Venlo in der 80. Minute eingewechselt. Wöber war erst am vergangenen Donnerstag für kolportierte 7,5 Millionen Euro von Rapid zum niederländischen Rekordmeister transferiert worden.

16:24 Uhr: +IRONMAN+

Podestplätze für Gruber und Giglmayr in Zell! Elisabeth Gruber auf Rang drei und Andreas Giglmayr an der zweiten Stelle haben am Sonntag für österreichische Podestplätze beim Halb- Ironmann in Zell am See/Kaprun gesorgt. Gruber musste sich in 4:38:07 Stunden den beiden Deutschen Laura Philipp (4:17:45) und Anja Beranek (4:29:24) geschlagen geben. Schneller als Giglmayr (4:04:17) war nur der Deutsche Boris Stein (4:02:50).

15:39 Uhr: +STUDENTENSPORT+

Preiner holt Siebenkampf- Gold bei Universiade! Leichtathletin Verena Preiner hat sich am Sonntag bei der Universiade in Taipeh die Goldmedaille im Siebenkampf gesichert. Die U23- Vizeeuropameisterin aus Oberösterreich gewann die Studententitelkämpfe mit 6224 Punkten überlegen vor der Australierin Alysha Burnett aus Australien (5835) und der Belgierin Noor Vidts (5728). Ihre persönliche Bestleistung von 6232 verpasste sie nur knapp.

Foto: AFP

15:29 Uhr: +TISCHTENNIS+

Harimoto mit 14 Jahren jüngster World- Tour- Turniersieger! Das japanische Tischtennis- "Wunderkind" Tomokazu Harimoto hat sich mit seinen 14 Jahren am Sonntag zum jüngsten Turniersieger in der World- Tour- Serie gekürt. Der Teenager besiegte am Sonntag in Olmütz den deutschen Routinier Timo Boll im Finale 4:2 (3,- 4-,8,9,6.9). Bei den China Open im Juni hatte er gegen den 22 Jahre älteren Ex- Europameister Boll noch mit 1:4 Sätzen verloren.

15:01 Uhr: +FUSSBALL+

Kolumbianer Rodriguez nach Verletzung im Kader für WM- Quali! James Rodriguez von Bayern München steht nach seiner Muskelverletzung im Kader der Nationalmannschaft Kolumbiens. Trainer Jose Pekerman nominierte den 26- Jährigen am Sonntag für die beiden WM- Qualifikationsspiele gegen Venezuela und Brasilien. Der Bayern- Neuzugang hatte den Bundesliga- Start aus Verletzungsgründen verpasst. James soll sich am Montag noch einer Untersuchung unterziehen. Kolumbien liegt in der WM- Qualifikation Südamerikas derzeit auf Rang zwei hinter Brasilien. Das Team gastiert am Donnerstag in Venezuela, fünf Tage später folgt die Partie gegen den fünffachen Weltmeister Brasilien.

14:33 Uhr: +JUDO+

Rumäne Vizer weiterhin Weltverbands- Präsident! Der Rumäne Marius Vizer ist im Vorfeld der WM in Budapest als Präsident des Judo- Weltverbandes (IJF) bis 2021 im Amt bestätigt worden. Der 59- Jährige ist bereits seit 2007 IJF- Chef.

14:25 Uhr: +FUSSBALL+

Iranischer Verband "begnadigt" Nationalspieler Hajsafi! Die Sperre gegen zumindest einen der beiden iranischen Nationalspieler wegen eines Spiels gegen ein israelisches Team ist aufgehoben worden. Nach Medienangaben vom Sonntag wurde Ehsan Hajsafi für die nächsten beiden WM- Qualifikationsspiele gegen Syrien und Südkorea nominiert. Nicht dabei ist Kapitän Massoud Schojaei. Unklar ist, ob Schojaei wegen der Sperre oder von Coach Carlos Queiroz aus taktischen Gründen nicht berücksichtigt wurde. Sportlich hat sich der Iran bereits für die WM 2018 in Russland qualifiziert.

14:20 Uhr: +RADSPORT+

Kolumbianer Bernal gewinnt Tour de l'Avenir! Der Kolumbianer Egan Bernal hat die Tour de l'Avenir in Frankreich gewonnen. Der 20- Jährige, der nächste Saison für das Team Sky fahren wird, begnügte sich am Schlusstag auf der 9. Etappe von Bourg- Saint- Maurice zur Bergankunft nach Albiez- Montrond (107,4 km) mit Platz vier. Die beiden vorangegangenen Bergetappen hatte er gewonnen. Den Etappensieg am Schlusstag holte der Russe Pawel Siwakow. Als bester Österreicher landete Marcel Neuhauser an der 39. Stelle. Im Gesamtklassement der wichtigsten U23- Rundfahrt war ebenfalls Neuhauser als 33. bester ÖRV- Teilnehmer.

13:29 Uhr: +FUSSBALL+

Österreichs Frauen- U17 gewinnt Vier- Nationen- Turnier! Österreichs Fußball- U17- Nationalteam der Frauen hat am Sonntag gegen die Alterskolleginnen aus Deutschland einen 1:0- Sieg gefeiert und damit ohne Gegentor das Vier- Nationen- Turnier in Litauen gewonnen. Zuvor hatten die Österreicherinnen Litauen 4:0 und die Schweiz mit 6:0 besiegt.

11:55 Uhr: +BOXEN+

AIBA- Exekutivkomitee will Präsident Wu suspendieren! Der Weltverband der Amateurboxer (AIBA) formiert sich gegen seinen Präsidenten. Das Exekutivkomitee des Verbandes hat am Samstagabend am Rande der WM in Hamburg getagt und das Vorgehen gegen Präsident Wu Ching- Kuo festgelegt. Ziel ist es, ihn zu suspendieren. Derzeit untersucht ein ordentliches Gericht in der Schweiz angebliche Verfehlungen des Verbandschefs. Das Urteil soll Anfang September gesprochen werden.Wu wird vorgeworfen, den Verband wirtschaftlich ruiniert zu haben. Der 70- jährige Taiwaner hatte Verträge in Millionenhöhe mit vier Investoren abgeschlossen, um professionelle Wettkampfserien aufzubauen. Weil die neuen Formate keinen Gewinn abwarfen und sich nicht refinanzierten, fordern die Kreditgeber ihr Geld zurück.

11:30 Uhr: +KANU+

Lehaci/Schwarz über 200 m WM- Sechste! Die Flachwasser- Kanutinnen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz haben bei den Weltmeisterschaften in Racice im Kajak- Zweier über 200 m den sechsten Rang belegt. Das österreichische Duo hatte am Sonntag im A- Finale mit acht Booten rund 0,4 Sekunden Rückstand auf die drittplatzierten Britinnen Angela Hannah/Hannah Brown. Gold ging in 37,445 Sekunden an die Ungarinnen Reka Hagymasi/Agnes Szabo, die sich knapp vor Susanna Cicali/Francesca Genzo aus Italien (+ 0,063 Sek.) durchsetzten. Hannah/Brown paddelten 0,548 Sekunden zurück durchs Ziel. Lehaci/Schwarz wiesen 0,921 Sekunden Rückstand auf die Siegerinnen auf. Über 500 m hatte das rot- weiß- rote Boot Gesamtrang elf belegt. Christoph Kornfeind belegte im Kajak- Einer über 5.000 m den 19. Platz. Ihm fehlten 1:41,505 Minuten auf den portugiesischen Weltmeister Fernando Pimenta. Silber ging an Max Hoff aus Deutschland (+3,352), Dritter wurde Alech Jurenja aus Weißrussland (13,921).

10:19 Uhr: +SKISPRINGEN+

Kobayashi- Doppelsieg in Hakuba! Der Japaner Junshiro Kobayashi hat am Sonntag auch den zweiten Sommer Grand Prix der Skispringer in Hakuba gewonnen. Diesmal setzte er sich vor seinem jüngeren Bruder Ryoyu Kobayashi und dem Slowenen Anze Lanisek durch. In der Gesamtwertung führt nach dem keineswegs topbesetzten Asien- Doppel, das ohne ÖSV- Beteiligung über die Bühne ging, weiter der Pole Dawid Kubacki.