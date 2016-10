U21- Team nach 1:0- Sieg am Weg ins Play- off

Im Endspurt der EM- Qualifikation sind Österreichs U21- Fußballer auf Kurs geblieben. Am Freitag feierte die Mannschaft von Werner Gregoritsch einen 1:0- Efolg auf den Färöern und geht damit am Dienstag als Gruppenzweiter in das abschließende Heimspiel gegen Leader Deutschland. Diese Position könnte allerdings reichen: Die vier besten Zweiten der neun Gruppen lösen ein Play- off- Ticket.