U21- Team gewinnt 50. Spiel von Coach Gregoritsch

nahm gegenüber dem Pflichtsieg gegen Gibraltar gleich sechs Änderungen in der Startelf vor. Sascha Horvath fehlte wegen der Übersiedlung zu seinem neuen Arbeitgeber Dresden, Maximilian Wöber wegen seiner Matura. Der Start verlief vor den Augen vonTeamchef Marcel Koller und Sportdirektor Willi Ruttensteiner äußerst verheißungsvoll. Nach einemCorner köpfelte Dario Maresic am langen Eck aus kurzer Distanz ein (7.). Die Freude währte aber nur kurz, der aufgerückte Abwehrspieler Bence Lenzser glich nach Flanke per Kopf aus (20.).

Nach dem Seitenwechsel vergaben Marko Kvasina (60.) und Michael Lercher (75.) Möglichkeiten, ehe Rami Tekir die Entscheidung herbeiführte. Der Lieferinger zog aus 20 Metern ab und traf genau ins Eck (76.). Dass es beim Erfolg blieb, war auch glücklich. Marco Friedl klärte bei einem Heber der Gäste in höchster Not auf der Linie (79.).

"Es war ein super Testspiel, der Gegner hat auch gezeigt, dass er eine gute Mannschaft ist", sagte Gregoritsch im ORF- Interview. Erschwerend sei gewesen, dass viele Spieler vom Urlaub zum Lehrgang gekommen seien. "Da haben die Kräfte dann ein bisschen nachgelassen", so der ÖFB- Coach. Mit Maresic und Tekir gab es gleich zwei Premieren- Torschützen. "Wir haben versucht alles reinzuhauen, der Sieg ist super für das Selbstvertrauen", sagte Tormann Alexander Schlager.

Für die ÖFB- Auswahl geht es am 1. September mit einem Test gegen Finnland weiter, vier Tage später ist Katar der Gegner. Ernst wird es dann wieder im Oktober, wenn die Auswärtsduelle mit Russland (6. Oktober) und Armenien (10. Oktober) in der EM- Qualifikation auf dem Programm stehen. "Was schon funktioniert ist das Kollektiv, die Einstellung, das Zweikampfverhalten. Es ist wichtig, dass man sieht, dass es eine Mannschaft ist. Was noch fehlt ist, dass der letzte Pass manchmal nicht richtig kommt", resümierte der Steirer.

Das Ergebnis:

Österreich - Ungarn 2:1 (1:1)

Tore: Maresic (7.), Tekir (76.) bzw. Lenzser (20.)

Österreich mit: P. Gartler (46. A. Schlager) - Ingolitsch (46. Gluhakovic), Posch (46. Maranda), Maresic, Friedl - Lienhart (46. Baumgartner), Karic (46. Kvasina) - Wolf (92. Grbic), Tekir, Prokop (46. Lercher) - Jakupovic (67. Thurnwald)