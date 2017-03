U17- Team verspielt EM- Ticket in letzter Sekunde

Österreichs U17- Nationalteam hat die Teilnahme an der EM in Kroatien (3. bis 19. Mai) noch in letzter Minute verspielt. Die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler verlor das abschließende Spiel der Qualifikations- Eliterunde am Dienstag in Bad Waltersdorf gegen die Ukraine nach einem Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 (1:1). Neben den Osteuropäern löste auch Frankreich das EM- Ticket.