U- Haft über Prügel- Tschetschenen verhängt

Beamte waren am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in die Wohnung des Burschen im Bezirk Favoriten gestürmt und hatten denJährigen festgenommenund zwar wegen gefährlicher Drohung und schwerer Körperverletzung.

Aufgefallen war der Verdächtige zuletzt durch überaus aggressive Hasspostings gegen Kurz, in denen er diesen als "Hurensohn" bezeichnete und ihm öffentlich drohte. Nach seiner Einvernahme am Donnerstag, bei der sich der 16 Jahre alte Abuu auch geständig zeigte, die Einträge verfasst zu haben, wurde ein Antrag auf U- Haft seitens der Staatsanwaltschaft gestellt, dem nun stattgegeben wurde, wie die APA von Behördensprecherin Nina Bussek am Samstag erfuhr.

Verärgert über Vollverschleierungsgesetz

Als Begründung für seine Postings gab der Jugendliche an, verärgert über das Vollverschleierungsgesetz gewesen zu sein. Als Drohung hatte er seine öffentlichen Wortspenden selbst aber nicht verstanden, rechtfertigte sich der Bursche gegenüber der Polizei.

Der Vorwurf der schweren Körperverletzung bezieht sich auf einen Vorfall im niederösterreichischen Korneuburg, der sich bereits im Oktober des Vorjahres abgespielt hatte, und hat nichts mit jenem Prügelvideo zu tun, das auf Facebook für große Aufregung gesorgt hatte. Der Bursche, der mittlerweile in der Justizanstalt Josefstadt einsitzt, ist bereits einschlägig vorbestraft.