U- Haft über alle 14 Verdächtigen verhängt

Am Freitag waren die Verdächtigen noch in Anhaltezentren - vier in Wien, zehn in Graz. "Samstagfrüh wurden sie in die jeweiligen Justizanstalten eingeliefert", so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz. Die Dauer der U- Haft beträgt vorerst zwei Wochen. Das heißt, spätestens am Montag in 14 Tagen müssen die ersten Haftprüfungsverhandlungen durchgeführt werden.

In Wien fanden mehrere Razzien statt. Foto: krone.at

Ermittlungen wegen Terrorismusverdachts

Gegen die Festgenommenen wird - wie berichtet - wegen des Verdachts der terroristischen Vereinigung und wegen staatsfeindlicher Verbindung ermittelt. Mehrere der Festgenommenen dürften Kontakte zu Gesinnungsgenossen in Staaten des Westbalkans unterhalten haben.