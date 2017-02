U- Bahn- Zug reißt Mann in Berlin Bein ab

Laut Polizei war der 24- Jährige in der Nacht auf Samstag mit vier Bekannten unterwegs gewesen. Am Richard- Wagner- Platz geriet die Gruppe gegen 0.30 Uhr mit zwei Burschen im Alter von 17 und 18 Jahren in Streit - laut Polizei aus Nichtigkeiten, wie Bild.de schreibt. Dabei stürzte der 24- Jährige auf das Gleisbett.

Foto: dpa/Patrick Seeger (Symbolbild)

Als der junge Mann versuchte, wieder zurück auf den Bahnsteig zu gelangen, fuhr ein U- Bahn- Zug ein und riss dem 24- Jährigen ein Bein ab. Trotz sofortiger Not- Operation in einem Krankenhaus schwebt der Mann der Zeitung zufolge in Lebensgefahr.

Der 17- und der 18- Jährige wurden wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen, der Zugverkehr auf der Linie U7 war für mehrere Stunden unterbrochen.