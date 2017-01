U- Bahn- Streik sorgt für Chaos in London

In London hat am Sonntagabend ein Streik der Angestellten die U- Bahn weitgehend lahmgelegt und Chaos verursacht. Es kam zu Unterbrechungen und langen Wartezeiten für Millionen von Fahrgästen. Die meisten Stationen in der Tarifzone 1 - dem Zentrum der britischen Hauptstadt - blieben am Montag voraussichtlich geschlossen.