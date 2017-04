TV- Lady Milborn kontert Baumgartner mit Einladung

Schon seit vielen Jahren hat es Felix Baumgartner nur mit markigen Sagern in die Schlagzeilen geschafft - die Jahre der beeindruckenden sportlichen Leistungen sind lange vorbei. Jetzt hat er sich in die "Osterhöschen"- Debatte rund um ein fragwürdiges Werbeplakat von Palmers eingeschaltet und zwar weit entfernt von jeglicher Geschmacksgrenze: "Schön wenn sich Zuhause wieder einige sogar zu Ostern aufregen! Allen voran Puls- 4-Infochefin und -Moderatorin Corinna Milborn, bei der Figur auch kein Wunder!"

An der leichten Bekleidung und den dünnen Körpern der Models störte sich Baumgartner hingegen offensichtlich nicht: "Ich finde die Mädls weltklasse und springe da gerne mal dazwischen rein, auch ohne Fallschirm! Danke Palmers und liebe Grüsse aus LA."

Milborn lud Baumgartner in Sendung ein

Die Moderatorin konterte gewohnt professionell und lud den Ex- Weltallspringer kurzerhand in ihre Sendung "Pro und Contra" ein: "Ich will nicht, dass Ihr Facebook- Posting - mit dieser Reichweite - dazu führt, dass irgendeine Frau da draußen das Gefühl hat, sie müsse sich erst irgendwelchen Schönheitsvorstellungen von Leuten wie Ihnen beugen, bevor sie in der Öffentlichkeit den Mund aufmacht. Deshalb möchte ich das gerne mit Ihnen besprechen. Ich möchte Sie einladen in meine Sendung "Pro und Contra" auf PULS 4, um mit Ihnen über Ihr Frauenbild und die Auswirkungen zu diskutieren."

Einen kleinen Seitenhieb konnte sich Milborn aber nicht verkneifen: "Sie sind ja schon aus dem All gesprungen, Sie sind also sicher nicht zu feig dafür - oder, um es in Ihrer Sprache zu sagen: Sie haben doch sicher die Eier, sich der Diskussion zu stellen. Ich freue mich darauf." Ob Baumgartner die Einladung annimmt, ist noch offen. Auf Facebook hat er dazu jedenfalls noch nichts gepostet.

Online- Wirbel um Palmers- Plakat

Zuvor hatte sich Milborn wie viele andere Internetnutzer via Facebook zu dem Palmers- Sujet geäußert. Sie erinnere das Plakat an einen Mädchenhändler- Tatort, schrieb sie. Prominente Kollegen wie Nikolaus Kern, Sohn von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Mitglied der "Sektion ohne Namen", stimmten ihr zu. "Falter"- Journalistin Nina Horacek nannte die Szenerie einen "verhungerten Kindergeburtstag".