Tut sich Ingrid Felipe die Führung der Grünen an?

Setzen die Grünen jetzt auch auf eine Art "Kurz- Effekt" bei der Nationalratswahl? Die Tiroler Grünen- Chefin gilt als aussichtsreichste Kandidatin für die Nachfolge Glawischnigs. Die Namen, die außer ihr genannt werden, sind Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin des EU- Parlaments, und die Salzburger Grünen- Chefin Astrid Rössler. Lunacek - ihr Vorteil ist die große Polit- Erfahrung - könnte als Übergangslösung präsentiert werden. Hinter den Kulissen ist jedoch zu hören, dass die Grünen lieber Felipe an der Spitze sehen würden.

Ulrike Lunacek Foto: APA/Franz Neumayr

Astrid Rössler Foto: APA/BARBARA GINDL

Felipe lehnte Umzug nach Wien bisher ab

Auch Felipe selbst scheint dem Amt der Bundessprecherin nicht abgeneigt zu sein. "Es gibt viele geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge", meinte sie am Tag des Rücktritts von Glawischnig . Dementis sehen wohl anders aus. Bisher hatte die alleinerziehende Mutter eines 14- jährigen Sohnes den Umzug nach Wien stets abgelehnt.

Doch noch ist nichts beschlossen. Entscheidungen werden bei den Grünen traditionell nicht so schnell und nicht so einfach getroffen. Stets müssen alle Gremien eingebunden werden. Felipe selbst hält sich bedeckt und versucht, den Ball flach zu halten. Man werde in den kommenden Tagen beraten, wie es weitergeht.

Größter Triumph bei Landtagswahl 2013

Felipe stieg 2005 in die Politik ein. Ihr größter Erfolg gelang 2013, als die Grünen bei der Landtagswahl drittstärkste Kraft wurden und sie eine Koalition mit der ÖVP schmiedete. Ihr wurde zugutegehalten, dass sie im Wahlkampf kein Porzellan zerschlagen hatte.

Günther Platter und Ingrid Felipe bildeten nach der Landtagswahl im Jahr 2013 eine Koalition. Foto: Christof Birbaumer

Philipp Neuner, Kronen Zeitung